



Украина и США начали переговоры по гарантиям безопасности

Как анонсировалось еще на прошлой неделе, Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки о двустороннем соглашении по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.



Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.



Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки - наш самый стратегический партнер - стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс", - написал руководитель президентского Офиса в своем Telegram-канале.



Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает "успешную модель и для других партнеров".



Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.



Одобренная на саммите НАТО декларация G7 предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики, напоминает РБК-Украина. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине. Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.