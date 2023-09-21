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Украина и Польша договорились выработать план по экспорту зерна
21.09.2023 14:13 Дара Киевская

Украина и Польша договорились выработать план по экспорту зерна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время телефонного разговора с польским коллегой Робертом Телусом договорился найти решение, учитывающее интересы обеих стран по аграрной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран", - отмечается в сообщении.

Министры подтвердили тесные и конструктивные отношения между странами. Стороны также "согласились выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту".

Известно, что следующие переговоры состоятся в ближайшие дни. На переговорах обсудят подготовленные к тому времени вопросы с обеих сторон. Польская сторона пообещала изучить украинский план по экспорту и подготовит свои предложения к нему.

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