



Украина и ЕС подписали еще два важных документа

По итогам совместных консультаций с Коллегией Европейской комиссии Украина и ЕС подписали два важных документа.



Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Так, был подписан Меморандум между Украиной и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.



"Украина имеет чрезвычайный потенциал в этой области, которая является будущим энергетики", - отметил Шмыгаль.



Также было подписано соглашение по участию Украины в программе ЕС "Единый рынок".



Как написал премьер-министр Украины, бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса.



"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - заявил Шмыгаль.



