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Украина и ЕС подписали еще два важных документа
02.02.2023 20:03 Ольга Белозерова

Украина и ЕС подписали еще два важных документа

По итогам совместных консультаций с Коллегией Европейской комиссии Украина и ЕС подписали два важных документа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, был подписан Меморандум между Украиной и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере возобновляемых газов, биометана, водорода и других синтетических газов.

"Украина имеет чрезвычайный потенциал в этой области, которая является будущим энергетики", - отметил Шмыгаль.

Также было подписано соглашение по участию Украины в программе ЕС "Единый рынок". 

Как написал премьер-министр Украины, бюджет программы составляет 4,2 млрд евро, а один из ее основных компонентов – развитие конкурентоспособности бизнеса.

"Наше участие в этом проекте будет способствовать дополнительной поддержке украинских предпринимателей, являющихся фундаментом нашей экономики", - заявил Шмыгаль.

 

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