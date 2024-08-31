



Украина и Черногория начали переговоры о гарантиях безопасности

Украина и Черногория начали консультации по подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, призванное укрепить сотрудничество между двумя странами.



Консультации возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Он подчеркнул важность поддержки Черногорией Украины с начала полномасштабного вторжения России и выразил благодарность за ее твердую позицию, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



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"Украина и Черногория разделяют общие ценности и стремятся к членству в НАТО и Европейском Союзе. Мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны Черногории на этом пути. Обе страны уже вносят значительный вклад в безопасность и процветание Европы", - отметил Жовква.



Начало переговоров о соглашении о гарантиях безопасности свидетельствует о стремлении Украины и Черногории углубить сотрудничество в сфере безопасности и укрепить свои позиции на международной арене.