



Украина готовится к переговорам с ЕС о вступлении: указ президента

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров обеспечить готовность Украины к началу переговоров с Европейским союзом по вопросу вступления.



Соответствующий указ №744/2023 "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский союз" опубликован на сайте Офиса президента.



В соответствии с указом, глава государства поручил правительству инициировать проведение консультаций с Еврокомиссией по переговорному процессу по вступлению Украины в ЕС, обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву ЕС (acquis ЕС) с учетом результатов официальной оценки ЕС ("скрининга") состояния имплементации права Евросоюза (acquis ЕС) в национальное законодательство Украины.



По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС означает, что миф о самой коррумпированной стране и замедлении реформ развеян.



"Что имеем в сухом остатке? В первую очередь, констатацию, что Украина выполнила практически все рекомендации Еврокомиссии. Миф о самой коррумпированной стране Европы развеян. Миф о замедлении реформ развеян. Миф о упадке демократии развеян. Мы перешли на следующий уровень. И двигаемся дальше. Мы единомышленники, и мы видим это одинаково: Европа нуждается в Украине, а Украина нуждается в Европе", - цитирует Ермака агентство "Интерфакс-Украина".



Кроме того, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламенту предстоит большая работа по адаптации национального законодательства к законодательству ЕС.



"Впереди нас ждет огромная работа по адаптации национального законодательства к законодательству ЕС. Но эта работа и является нашей стратегической целью, которую определил народ Украины", - подчеркнул Стефанчук.



Стефанчук убежден, что рекомендация Еврокомиссии станет основной для лидеров ЕС при принятии политического решения в декабре 2023 года о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.