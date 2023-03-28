



​​​​​​​Украина готова ратифицировать Римский статут в ближайшее время

Ратификация Украиной Римского статута Международного уголовного суда может произойти в достаточно краткосрочной перспективе, поскольку Украина на сегодня создала полностью достаточно правовую основу для того, чтобы МУС выполнял свои функции на территории государства. Об этом заявил член комитета по безопасности украинского парламента, представитель президента в ВР Федор Вениславский.



Вениславский отметил, что процесс в этом направлении пока продолжается, однако на пути ратификации Римского статута Украиной "есть много мифов, которые продуцируются определенными политическими силами и юристами для того, чтобы сделать невозможным в ближайшее время его ратификацию".



“Одна из наиболее распространенных страшилок - это то, что если Украина ратифицирует Римский статут, то сразу все военнослужащие на территории Украины, которые выполняют боевые задачи, и вдруг, где-то, образно говоря, не туда снаряд попал, не туда пуля залетела, то они сразу попадут в юрисдикцию этого суда”, – сказал Вениславский.



Он пояснил, что Верховная Рада в прошлом году уже внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и дополнила их отдельной главой, где регламентируют деятельность всех институтов Международного уголовного суда на территории Украины.



“Есть полное правовое сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Международного уголовного суда. Эксперты МУС с первых дней войны на территории Украины занимаются тем, что они фиксируют, а прокуроры документируют те преступления, которые совершаются российской оккупационной армией, поэтому он на сегодня, по большому счету, уже действует.



Если спуститься на землю, то Украина на сегодня создала полностью достаточно правовую основу для того, чтобы МУС выполнял свои функции на территории Украины. Ратификация на очереди, мы над ней работаем. Но необходимо снять это напряжение в обществе, двоякое толкование самих подходов к ратификации Римского статута. Я думаю, что Украина его также ратифицирует в достаточно короткой перспективе”, – добавил Вениславский.