



Украина: два судна отправят зерно в Израиль и Египет

Два судна отправят из Украины сельхозпродукцию через Египет и Израиль в страны Азии и Африки.



Об этом сообщает министерство аграрной политики Украины.



"Глубоководные порты Украины принимают два судна для отправки 20 тысяч тонн пшеницы в Египет и Израиль. Гражданские суда проходят временным коридором по направлению к украинским портам. Экипажи судов состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", - сообщалось 16 сентября.



Представитель ООН на условиях анонимности сказал в комментарии информационному агентству Reuters, что организация приветствует все усилия по возобновлению нормальной торговли жизненно жизненно важных товаров, которые помогают стабилизировать продовольственные рынки.



"Мы продолжаем наши усилия по содействию экспорту сельскохозяйственной продукции как из Украины, так и из Российской Федерации", - сказал источник.

