



Украина четко назвала свои ожидания от саммита НАТО

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, наша страна хочет получить алгоритм членства в Альянсе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Голос Америки".



Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:

Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что "Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства".

Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс.

Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.

Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины.

Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора.

Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.