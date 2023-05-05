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Украина четко назвала свои ожидания от саммита НАТО
05.05.2023 21:29 Раиса Вовк

Украина четко назвала свои ожидания от саммита НАТО

В Украине сформировали перечень ожиданий от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В частности, наша страна хочет получить алгоритм членства в Альянсе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает "Голос Америки".

Чиновник, выступая в вашингтонском аналитическом центра Atlantic Council, заявил, что Украина ожидает от решений Вильнюсского саммита следующего:

  • Приверженности членства Украины в НАТО. По словам министра, это предполагает, что "Альянс должен предложить Украине до конца 2023 четкий алгоритм членства". 
  • Гарантий безопасности Украины от НАТО, которые действуют до вступления Украины в Альянс.
  • Готовности НАТО поддержать формулу мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.
  • Продолжения приверженности НАТО обеспечивать оборонные нужды Украины, в том числе ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.
  • Оборонной поддержки Украины до полного восстановления суверенитета Украины.
  • Создания механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Североатлантического договора.
  • Превращения Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина по переходу Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминировании.
Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.

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