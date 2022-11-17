



Украина: Беларусь намерена отладить производство снарядов и боеприпасов

Беларусь ищет возможность отладки производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и переход на замкнутый цикл производства боеприпасов.

Об этом сообщает Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

"Также выясняется возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих", - сообщает ГУР.

По данным управления, на фоне этого на 20-23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран.

"Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки", - добавили в ГУР.