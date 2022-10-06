



Украина арестовала 2 млрд российского олигарха Фридмана

Украина арестовала активы российского олигарха, сумма которых составляет 2 млрд гривен. Причиной стали возможны махинации одного из украинских банков. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.



Речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане, против которого недавно в Украине ввели санкции. Фридман является одним из мажоритарных акционеров "Альфа-Банк Украина", пишет РБК-Украина.



В Украине был наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд. грн., принадлежащих кипрской компании. По информации правоохранителей, эта оффшорная компания использовалась украинским финансовым учреждением при выводе активов за пределы Украины.



"Украинский банк, его материнский банк в РФ и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых известен российский олигарх", - говорится в сообщении.



Также следователи установили, что ранее торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в Российской Федерации, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента.



В рамках классификации НБУ "Альфа-Банк Украина" не относится к группе российских финансовых учреждений. Впрочем, российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен являются мажоритарными акционерами финучреждения.



Ранее Министерство иностранных дел Великобритании объявляло санкции против "Альфа-Банка Россия". При этом подчеркивается, что "Альфа-Банк Украина" - отдельное юридическое лицо, не подпадающее под санкции.



Кто такой Михаил Фридман



Фридман является уроженцем Львова, имеет гражданство России и Израиля. Совладелец и глава наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп", куда входит крупный частный "Альфа-банк".



Состояние Фридмана оценивается в около 15 млрд долларов. По некоторым данным, входит в первую десятку российских миллиардеров.



С февраля 2022 года находится под международными санкциями как лицо, активно поддерживавшее материально или финансово и получающее выгоду от российских руководителей, ответственных за захват Крыма и дестабилизацию Украины.



Напомним, что 30 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против нескольких тысяч субъектов РФ. Среди них есть и Михаил Фридман.



Еще в мае Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке" более чем на 12,4 млрд гривен.