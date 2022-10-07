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Указаний для тыла нет: Ганц встретился с лидерами региональных советов севера
07.10.2022 18:57 Ольга Белозерова

Указаний для тыла нет: Ганц встретился с лидерами региональных советов севера

После того, как ЦАХАЛ был приведен в боевую готовность из-за сбоя в морских переговорах с Ливаном, министр обороны Бени Ганц в пятницу встретился с главами региональных советов на севере Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Согласно заявлению, опубликованному его офисом, Ганц рассказал им о последних событиях, а также о подготовке оборонного ведомства.

"Министр обороны подчеркнул, что на данном этапе особых указаний для тыла нет, а если будут, то они будут доведены в упорядоченном порядке", - говорится в заявлении. 

Главы региональных советов предупредили Ганца, что "жители не готовы к войне". Как отмечается, представители властей просили Ганца "не ввязываться в ненужные авантюры", и что его заявление в четверг о подготовке к эскалации вызвало "ненужное беспокойство" у жителей севера.

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