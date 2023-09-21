



Указал на декольте девушки и “пошутил”: Главу Португалии обвинили в сексизме

Президента Португалии обвинили в сексизме после того, как он сказал, что девушка “красивее своей матери”, и указал на ее декольте, заявив, что она “может подхватить грипп”.



Марсело Ребело де Соуза сделал странные комментарии во время прогулки по Торонто в рамках своего официального визита в Канаду на этой неделе.

74-летнего политика приветствовали жители, в том числе мать и дочь португальского происхождения, когда он прогуливался по городу с чиновниками. Мать вывела дочь вперед и сказала президенту, что их обоих зовут Мария.



“Дочь красивее матери”, – сказал де Соуза. “Но дочь еще может заразиться гриппом . Вы видели ее декольте?”



Эти комментарии вызвали негативную реакцию в Португалии, вынудив лидера, который известен своими консервативными взглядами, занять стойкую защиту.

“Это не был сексистский комментарий. Я об этом так не думал, как и молодая женщина или пожилые дамы. Это вовсе не было сексизмом”, – сказал он, заявив, что разговаривал с “несколькими людьми, но, судя по всему, был снят только комментарий одной девушки”.



Но многих не устроило его объяснение – активисты за права женщин и политические соперники потребовали извинений.



“Он должен извиниться. Сексизм убивает нас. Это не шутка”, – сказала Изабель Морейра, депутат от правящей Социалистической партии. “Это 2023 год. Вы не можете просто подойти к незнакомой женщине и “пошутить” по поводу ее веса или декольте”.



Мануэла Силва, директор Демократического женского движения, заявила, что его высказывания были сделаны “в беззаботной манере, которая подрывает достоинство женщин”.



“На самом деле президент слишком много говорит и не говорит того, что должен”, – возмущена она.

