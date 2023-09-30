



Уходящий в отставку Марк Милли обозвал Трампа "диктатором-подражателем"

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли ушел в отставку, передав должность главнокомандующему ВВС, генералу Чарльзу Брауну.



По данным информагентства Reuters, в прощальной речи он резко раскритиковал бывшего американского президента Дональда Трампа.



"Мы не присягаем королю или королеве, тирану или диктатору. Мы не присягаем диктатору-подражателю. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции", - сказал он.



Нынешнего президента США Джо Байдена генерал похвалил, назвав его непоколебимым перед опасностью.



"Однажды он пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать по нему двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих", - добавил Милли.