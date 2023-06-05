



Угрозы правительства внутри коалиции – анализ

Давление на Нетаниягу остается сильным со стороны членов коалиции, требующих, чтобы реформа была закреплена в законе. В минувшие выходные министр культуры Мики Зоар пригрозил уйти в отставку, “если реформа умрет”. предупреждение Зоара последовало за угрозами министра юстиции Левина.

Тем не менее, преобладает мнение, что Нетаниягу не будет спешить с проведением реформы, если только он не считает, что существует реальная угроза стабильности правительства.



Согласно некоторым интерпретациям ситуации, отставка Левина не обязательно приведет к свержению правительства, равно как и уход Зоара. Реальная опасность для стабильности лежит на партнерах по коалиции. Нетаниягу может пережить уход Левина, но он приложит все усилия, чтобы предотвратить отставку партнеров, и до тех пор, пока премьер считает, что может это сделать, важные вопросы судебной реформы продвигаться не будут.



В то же время в Кнессете продолжается подготовка к голосованию в отборочной комиссии судей. Левин разрешил сформировать Комитет по отбору судей в соответствии с решениями, принятыми на переговорах в резиденции президента, но может использовать свои полномочия министра юстиции, чтобы помешать созыву комитета. Он может сделать это, чтобы убедить председателя БАГАЦ Эстер Хают согласиться на назначение кандидатов по своему выбору.



Однако перспективы этого кажутся близкими к нулю. Ожидается, что судья Хают не сдастся перед лицом угроз со стороны Левина не разрешить назначать новых судей. Решение министра юстиции задерживает суды, поскольку, помимо существующей нехватки, ожидается, что к концу года на пенсию уйдет еще несколько судей. Левин, однако, не проявил интереса к назначению судей и отказался подписать дополнительные шаги, касающиеся судебной системы, на том основании, что дело должно подождать до принятия судебной реформы.