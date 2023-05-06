



Угрозы Оцма Иегудит уйти из коалиции: Нетаниягу ищет способы успокоить партнеров

Крайне правая партия “Оцма Иегудит” выступила с новыми угрозами выйти из коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в пятницу, поскольку конфликт вокруг их влияния на политику усилился.



“У нас нет причин оставаться в этом правительстве, если мы не можем влиять на его политику”, — заявил в интервью 12 каналу депутат Кнессета Цвика Фогель, председатель комитета Кнессета по национальной безопасности.



Фогель сделал еще один шаг к угрозам, заявив, что партия с ее 6 депутатами выйдет из коалиции, что фактически разрушит альянс, состоящий из 64 членов.

“Мы пойдем до конца, я неоднократно говорил об этом, — предупредил Фогель. - Мы пришли сюда не для того, чтобы быть 61-м или 64-м голосованием. Мы пришли, чтобы обеспечить личную безопасность граждан Израиля, суверенитет и национальную честь“.



“В последние дни мы возвращали тела террористов, не возвращая наших пленных, нам ничего не удалось сделать“, — сказал Фогель.



Эта стычка стала последней в череде разногласий, возникших в бескомпромиссном праворелигиозном правительстве Нетаниягу, которое столкнулось с растущим внутренним давлением из-за отложенных в настоящее время планов по реформе судебной системы, а также из-за стремительного роста стоимости жизни, расцвета насильственных преступлений и обострение конфликта с палестинцами.



Этот шаг был предпринят, поскольку Бен-Гвир также сталкивается с усилением давления в связи с растущими террористическими атаками и резким скачком числа убийств с тех пор, как он вступил в должность в декабре.



В пятницу израильская общественная телерадиокомпания “Кан” сообщила, что Нетаниягу ищет способ положить конец разногласиям с Бен-Гвиром и может вынести застопорившийся законопроект о смертной казни для палестинских террористов на обсуждение в кабинете безопасности.



Законопроект прошел предварительное чтение в начале марта, но с тех пор его рассмотрение застопорилось.



Сообщается, что основная причина заключалась в том, что юридический прокурор Гали Бахарав-Миара выступила против законопроекта, потому что, помимо прочего, кабинет безопасности не обсуждал вопросы безопасности.



В случае одобрения кабинета безопасности законопроект может быть направлен в Кнессет еще на три чтения, прежде чем он станет законом.



У крайне правой партии есть список требований, в том числе убийство лидеров террористов и снос незаконно построенных многоквартирных домов в Восточном Иерусалиме, которым Нетаниягу до сих пор сопротивлялся из-за опасений, что они могут спровоцировать региональную конфронтацию.



Однако недавно он согласился поддержать формирование Национальной гвардии в обмен на то, что глава “Оцма Иегудит“ согласился поддержать паузу в судебной реформе.



Законодательство предусматривает, что суды смогут выносить смертный приговор тем, кто совершил убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам. Однако это не относится к израильтянину, убившему палестинца.



Инициатива уже давно взвешивается израильскими правыми, но постоянно сталкивается с противодействием со стороны истеблишмента безопасности, утверждающего, что это не сдержит террористические атаки в будущем, и правового истеблишмента, который ссылается на юридические проблемы и предупреждает, что это может нанести вред Израилю на международных форумах.



Уголовный кодекс Израиля предусматривает смертную казнь, но только в крайне редких случаях — вдохновитель нацистов Адольф Эйхман был одним из двух человек, казненных государством за 75 лет.

