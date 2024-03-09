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Угроза войны: в ФРГ предложили восстановить бомбоубежища
09.03.2024 18:07 Алина Груднева

Угроза войны: в ФРГ предложили восстановить бомбоубежища

Союз городов и общин Германии призвал правительство расконсервировать бомбоубежища для защиты населения.

По данным газеты Deutsche Welle, с таким призывом выступил глава объединения Андре Берггеггер.

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"Речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным. В целом, речь идет о защите населения от опасностей, связанных с войнами", - пояснил он.

По словам Берггеггера, на защиту немцев нужно выделять минимум по миллиарду евро раз в 10 лет.

"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию законсервированные укрытия", - отметил он, предложив также построить новые убежища и установить новые сирены воздушной тревоги.

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