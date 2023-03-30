



Угроза ракетных обстрелов территории Беларуси сохраняется до июля

Беларусь продлила ограничения на полеты возле Украины еще на три месяца. Это свидетельствует о том, что угроза ракетных ударов с белорусской территории сохраняется. Об этом сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн.



Отмечается, что власти Беларуси запретили гражданской авиации и дронам летать на юге страны до 1 июля 2023 года. Данное ограничение не распространяется на авиацию Вооруженных сил и МЧС.



Наблюдатели напомнили, что запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля 2022 года с началом российского вторжения в Украину. Именно с этой территории происходят запуски ракет по Украине.



"С начала войны с территории Беларуси по украинским городам было запущено не меньше 721 ракеты. Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум еще на три месяца", - подытожила мониторинговая группа.



Ранее сообщалось, что российские военные могли привезти в Беларусь новую партию ракет для ЗРК С-300/400.



