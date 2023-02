Угроза Ирана Израилю возрастет, если он поставит ПВО Сирии – анализ

Сообщения о том, что Иран может поставить Сирии систему ПВО, представляют собой потенциальную новую угрозу в Сирии. Это связано с тем, что иранские системы ПВО могут обеспечить прикрытие иранских фортификационных сооружений в Сирии.



Недавние сообщения показывают, что Тегеран открыто заявляет, что может отправить Дамаску систему. Об этом в пятницу сообщили государственные СМИ Ирана. Иранское государственное телевидение заявило, что “Сирии необходимо восстановить свою сеть противовоздушной обороны и ей требуются высокоточные бомбы для ее истребителей”. Далее в отчете говорится, что “весьма вероятно, что мы станем свидетелями поставки Ираном радаров и оборонительных ракет, таких как система 15 Khordad, для усиления ПВО Сирии”.



Объявление вызвало ажиотаж в социальных сетях среди экспертов, комментаторов и наблюдателей за Ираном. Это имеет значение для Сирии, поскольку оно оказывает влияние на регион, особенно после того, как на этой неделе лидер режима Башир аль-Асад посетил Оман. Кроме того, это имеет значение для роли России в Сирии, потенциально для Турции и роли США, а также для политики Израиля, направленной на предотвращение проникновения Ирана в Сирию.



Абдолрасул Дивсаллар, профессор Католического университета и научный сотрудник Института Ближнего Востока, написал в Twitter: “Иранское государственное телевидение утверждает, что Тегеран продает Сирии системы РЭБ и ПВО, в том числе ЗРК 3-Khordad. Если это произойдет, это выведет ирано-израильскую конфронтацию на новый уровень”.



Iranian state TV claims Tehran is selling EW and air defense systems to Syria, including 3-Khordad SAMs.

There were many considerations in Tehran opposing this decision. Yet seems finally Tehran is decided. If happens, it will take Iran-Israel confrontation to another level. https://t.co/ScAkCCB2CI