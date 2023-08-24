Новости » Политика
Угроза голода: Северная Корея открыла границы для Китая и России
24.08.2023 10:51 Наталья Богинская

Угроза голода: Северная Корея открыла границы для Китая и России

В среду, 23 августа, стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные авиаперелеты в Китай и Россию. Об этом сообщает Bild.

Последние три года граждане Северной Кореи живут в полной изоляции из-за  пандемии коронавируса. Наблюдателей считают, что причиной изменений политики Пхеньяна являются проблемы из-за последствий тропического шторма Ханун, который серьезно повредил инфраструктуру и затопил сельскохозяйственные угодья в КНДР. Издание предполагает, что существуют даже риски того, что Северную Корею “ждет массовый голод – как уже случалось в истории этой страны”.

“Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции”, – объясняет глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор.

По данным NK News, в пятницу, 25 августа, запланирован первый после пандемии рейс Владивосток – Пхеньян. Первый регулярный рейс в Китай авиакомпании Air Koryo уже приземлился в Пекине 22 августа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы