



Угроза голода: Северная Корея открыла границы для Китая и России

В среду, 23 августа, стало известно, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные авиаперелеты в Китай и Россию. Об этом сообщает Bild.



Последние три года граждане Северной Кореи живут в полной изоляции из-за пандемии коронавируса. Наблюдателей считают, что причиной изменений политики Пхеньяна являются проблемы из-за последствий тропического шторма Ханун, который серьезно повредил инфраструктуру и затопил сельскохозяйственные угодья в КНДР. Издание предполагает, что существуют даже риски того, что Северную Корею “ждет массовый голод – как уже случалось в истории этой страны”.



“Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции”, – объясняет глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор.



По данным NK News, в пятницу, 25 августа, запланирован первый после пандемии рейс Владивосток – Пхеньян. Первый регулярный рейс в Китай авиакомпании Air Koryo уже приземлился в Пекине 22 августа.