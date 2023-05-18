



Угроза бойкота: Аптечная сеть закрыла фотографии женщин на продуктах

Филиал крупной аптечной сети в Бней-Браке закрыл лица женщин на продуктах магазина, чтобы соответствовать крайним ультраортодоксальным обычаям скромности, широко осуждаемым как дискриминационные, что является последним случаем исключения женщин из общественной жизни ультраортодоксов.



Фотография из филиала аптеки Shufersal Be, на которой изображена полка со средствами для волос с фиолетовыми наклейками, размещенными на коробках, чтобы скрыть изображения женских лиц, вызвала бурю на этой неделе, что повлекло за собой призывы к бойкоту сети.



Этот протест стал последним случаем, когда крупная израильская компания столкнулась с проблемами, пытаясь удовлетворить требования многочисленного и растущего ультраортодоксального населения Израиля. Фотографии женщин, в том числе молодых девушек и даже младенцев, как правило, не помещаются в газеты или журналы, рекламу продуктов или любые другие печатные материалы, предназначенные для ультраортодоксального сообщества.



Фотография наклеек на продуктах была сделана в понедельник социальным работником Галит Ситон и быстро распространилась в сети. В комментариях люди писали, что больше не будут делать покупки в аптеке либо вообще во всех магазинах аптечной сети.



По словам Ситон, наклейки существуют по крайней мере с октября 2021 года.



В ответ на фотографию Ситон члены группы по борьбе за гендерное равенство Bonot Alternativa разместили объявления с надписью "Внимание, здесь стирают женщин" возле нескольких аптек сети по всему Израилю.



Многие же пользователи соцсетей превратили фиолетовые наклейки в ироничный аксессуар для фотографий - мэмы, чтобы показать эффект противоречивой практики.



В своем заявлении аптечная сеть отметила, что аптека в Бней-Браке создана специально для ультраортодоксальной общины, которую она обслуживает, добавив, что это их единственный магазин, который скрывает женские лица.



Как сообщает деловая газета TheMarker, местные раввины пригрозили объявить магазину бойкот, если компания не выполнит требование скрывать лица женщин. Отмечается, что сеть достигла договоренности с раввинами о найме в магазине "кошерного надзирателя", который будет следить за соблюдением их требований.





"שימי לב, פה מוחקים נשים"



שלטים של "בונות אלטרנטיבה" הערב בסניף רשת Be במרינה באשקלון.

הפעילות מתקיימת מאתמול בסניפים בכל הארץ.



בהודעת ההתארגנות נמסר: "כשרשת שופרסל Be שוכרת נשים כדי שידביקו מדבקות סגולות על כל המוצרים עליהם יש תמונת אישה, ילדה או תינוקת(!) אנחנו בבעיה קשה. > pic.twitter.com/NXHQeCe4te — Nati Yefet (@ntiyft) May 17, 2023

בסניף רשת Be בעיר בני ברק החליטו לכסות פרצופי נשים באמצעות מדבקות על כל המוצרים! מסתבר שתמונה של אם ותינוק זו תועבה שאסור להביט בה. פשוט שערורייה! תגיעו לסניף Be של שופרסל, ברח' לנדא 4 בני ברק, על מנת למחות - אסור לתת לדבר כזה לקרות... אני הגעתי! pic.twitter.com/8TM83IYnQ4 — גיא אופיר - משרד עורכי דין (@guyophir) May 16, 2023

טוב אחרון ודי בינתיים pic.twitter.com/IAvK92yzGY — הרצל בוכה - מחתרת הקריאייטיב (@ILdemocracy4eve) May 17, 2023

כל כבודו בן מלך פנימה.#הדבקתי_לבד pic.twitter.com/dpaWYv2QXn — Bonot Alternativa בונות אלטרנטיבה (@BonotAlt) May 16, 2023