



Угнал Ауди за четверть миллиона - и не проведет в тюрьме ни одного дня





Около двух лет назад Д., водитель грузовика, житель Кфар-Касем, пришел в автомобильное агентство в Петах-Тикве, которое специализируется на продаже автомобилей класса люкс.



Ему понравились два автомобиля - Mercedes и Audi. Он сделал небольшой крюк вокруг автосалона, чтобы найти слабое место для угона автомобилей. В конце концов, он подобрал кирпич, проник на территорию, вошел внутрь, когда камеры заведения зафиксировали его подвиги, и скрылся с одним из автомобилей через витрину. Теперь суд решил, что он не проведет в тюрьме ни одного дня. Причина: заключение в тюрьму вернет его к преступлению.



Для того, чтобы угнать машину, Д. взломал сейф, в котором хранились чеки и ключи от автомобиля. Он сел в Audi, завел ее ключом, который украл из сейфа, и уехал. Грузовик, на котором он приехал, он оставил возле агентства.



Угнав Audi, Си поехал на ней к себе домой. Примерно через три часа он совершил большую ошибку, когда вернулся за своим грузовиком. Женщина-полицейский, которая была там и следила за ним, арестовала его. Она просмотрела камеры наблюдения агентства и узнала Д.. Полиция обнаружила автомобиль в Кфар-Касиме с отпечатками пальцев Д. на нем.



Д. был арестован и доставлен на допрос. "Он совершил все ошибки в мире, которые привели к его аресту и обвинительному заключению", - пояснил представитель полиции.



Прокуратура управления полиции Шарона предъявила ему обвинение в мировом суде в Петах-Тикве за угон автомобиля, проникновение в здание, нанесение ущерба агентству и вандализм.



Во время судебного процесса адвокаты Д., Ави Коэн и Фрида Валл, достигли соглашения о признании вины с полицейским обвинением, согласно которому он признал свои преступления.



Обвинение требовало 14 месяцев реального тюремного заключения и выплаты компенсации владельцу агентства за ущерб, причиненный Д.



Адвокаты попросили судью не ухудшать его положение и отметил, что он продолжает проходить процесс реабилитации, вступает на новый путь и попросил о поддержке и помощи и не сажать его в тюрьму.



Судья Дрор Клейтман принял во внимание “обстоятельства жизни” Д. и тот факт, что он проходит реабилитационный процесс, и решил не приговаривать его к реальному тюремному заключению. Судья остановился на самом мягком наказании в виде выполнения 500 часов общественных работ, штрафа в размере 1 000 шекелей и выплаты компенсации в размере 10 000 шекелей владельцу агентства за ущерб, который он нанес помещению во время взлома и кражи автомобиля.