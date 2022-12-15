



"Удивительное открытие" министра разведки Штерна: Почему Россия терпит поражение



Министр разведки Израиля Элазар Штерн (Еш Атид) заявил, что его ведомство изучило причину неудач России на Украине и пришло к выводу, что "первое слово, которое приходит на ум- это коррупция".



Он отметил, что Москва терпит неудачу в своем вторжении - и заявил, что причиной этого является коррупция. Штерн, выступая в рамках дискуссии, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, попытался привести Россию в качестве примера хаоса, который может вызвать коррупция - на фоне намерения будущей коалиции принять закон, который позволит человеку, осужденному и получившему условный срок, занимать пост министра в правительстве.



По словам Штерна, "мы обсуждаем, почему Россия не преуспевает в борьбе с Украиной, и мы расследовали это - и продолжаем расследовать. Знаете, какое первое слово, которое выскакивает? Что является главным сюрпризом при изучении российского провала? Коррупция".



Штерн возвестил: "Это коррумпированный режим, кто-то на самом верху, возможно, думал, что коррупция будет только с ними, но когда она просачивается вниз, она достигает самых существенных вещей, но которые мы не замечаем на поверхности, но все становится явным когда пробьет час испытаний".