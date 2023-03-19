



Удивительная встреча в аэропорту Бен-Гурион: Бецалель Смотрич и Эхуд Барак

Сегодня утром, 19 марта в социальных сетях появилась удивительная фотография, на которой министр финансов Бецалель Смотрич и бывший премьер-министр Эхуд Барак сидят и разговаривают в аэропорту Бен-Гурион.



Смотрич отреагировал на удивительный документ, на котором он изображен рядом с человеком, находящимся на другой стороне политической карты, написав в Твиттере: "Мы пообещали друг другу, что братоубийственной войны, не дай Бог, не будет. Мы будем продолжать спорить обо всем остальном...".





