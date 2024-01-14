



Удары США уничтожили 20-30% наступательного потенциала хути

Удары США по хути уничтожили около четверти ракетного и беспилотного вооружения террористической группировки, поддерживаемой Ираном, сообщает New York Times.



Ссылаясь на двух американских чиновников, газета сообщает, что в результате ударов было уничтожено или повреждено 20-30% наступательного потенциала хути, но многие из их оружейных платформ мобильны и могут быть перемещены в другое место.



Также сообщается о том, что было трудно определить местонахождение целей хути после нескольких лет, в течение которых США и союзные разведслужбы не уделяли приоритетного внимания сбору такой информации.





