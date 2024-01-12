



Удары по хути вызвали ярость демократов в США

Некоторые демократы с гневом отреагировали на то, что президент Джо Байден в четверг, 11 января, санкционировал нанесение воздушных и ракетных ударов по объектам хути в Йемене.



Соединенные Штаты и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по 60 целям хути, поддерживаемых Ираном, в 16 населенных пунктах Йемена, после того как хути атаковали корабли, курсирующие в Красном море, и проигнорировали предупреждение США о необходимости прекратить нападения.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В своем заявлении Байден сказал: "Эти удары - прямой ответ на беспрецедентные атаки хути на международные морские суда в Красном море"

"Эти атаки подвергают опасности американский персонал, гражданских моряков и наших партнеров, ставят под угрозу торговлю и угрожают свободе судоходства".



Он сказал, что эти удары "ясно дают понять, что Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам нарушить свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире", и предупредил, что "без колебаний примет дополнительные меры для защиты наших людей и свободного потока международной торговли, если это будет необходимо".

