



Удар в спину: Кения и Египет призывают возобновить зерновую сделку

Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси призвал Владимира Путина вернуться к сделке по черноморскому зерну во время российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге, посвященного глобальным экономическим последствиям кремлевского вторжения в Украину. Об этом пишет The Guardian.



В своем выступлении на пленарном заседании африканских делегаций, на котором присутствовал Путин, ас-Сиси заявил, что “важно достичь договоренности” о возобновлении сделки, которая позволила 33 миллионам тонн украинского зерна попасть на рынки, многие из которых находятся в развивающихся странах Африки.



Москва заявила, что вышла из сделки, потому что ее собственный экспорт сельскохозяйственной продукции все еще блокируется.



“Ряд африканских стран, в том числе Кения и Египет, ключевой импортер российского зерна, переживающий острый продовольственный кризис, гневно обрушились на Россию, поскольку Кремль ищет в них союзников в своем противостоянии с Западом”, – пишет издание. “Ведущий дипломатический представитель Кении назвал выход России из соглашения “ударом в спину”.



Согласно стенограмме собрания, ас-Сиси подчеркнул “важность поиска срочных решений для обеспечения продовольствием и удобрениями по ценам, которые помогут Африке преодолеть этот кризис”.



“Я с нетерпением жду достижения консенсуса по соглашению об экспорте зерна, которое учитывает требования и интересы всех вовлеченных сторон и положит конец постоянному росту цен на зерно”, – сказал египетский лидер.



Египет – крупнейший в мире импортер зерна, около 80% которого поступает из России и Украины.



Видео, опубликованное российскими СМИ, показало, что Путин был вынужден ждать прибытия ас-Сиси на двустороннюю встречу.



Ранее Египет заявлял, что не согласен с выходом России из сделки, и заявил, что продолжит закупать украинское зерно через Европу.

