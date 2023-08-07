



Удар по тылу. Хизбалла "остановит" Израиль

Газета Исраэль Ха Йом опубликовала большой материал, в котором описан “вероятный сценарий жесткого конфликта с Хизбаллой”.



В свете масштабов ожидаемого ракетных обстрелов, по нынешнему сценарию силовых структур, в ходе войны с Хизбаллой, в тылу погибнут около 500 мирных жителей (в это число не входит число погибших солдат) и еще тысячи будут ранены. Но, несмотря на тревожные цифры, больше всего военных беспокоит усиливающийся потенциал высокоточных средств врага.



Источники в оборонном ведомстве отмечают, что одним из важных уроков продолжающейся войны на Украине является эффективность иранских беспилотных летательных аппаратов.



В рамках этого сценария в силовых структурах не исключают, что Хизбалле, Ирану или их прокси удастся нанести удар по хорошо известным и стационарным стратегическим объектам Израиля, например электростанциям, таким образом, что Израиль будет выведен из-под контроля на многие часы, а возможно, и дни. В соответствии с этим сценарием Израиль может “остановиться”на срок от 24 до 72 часов.



Серьезную озабоченность вызывает возможность точечного повреждения электростанций, которое фатально подорвет способность Израиля производить электроэнергию. Без электричества также значительно нарушится связь, будет выведена из строя инфраструктура сотовой связи для конечных пользователей, и даже способность предупреждать о ракетном обстреле будет серьезно подорвана. Ответ на этот вызов, по словам представителей спецслужб, пока не совершенен, и предполагается, в частности, усилить активную защиту этих объектов, установить на них ПРО "Железный купол" и другие меры при жесткой политике перехвата.



Не менее серьезным вызовом станет внутренняя обстановка, и не исключено, что Израилю придется одновременно бороться с десятками внутренних мятежей. Для того чтобы держать транспортные магистрали свободными для передвижения войск и справиться с беспорядками в тылу так, чтобы они не мешали боевым действиям на фронте, ЦАХАЛ создал 16 батальонов в резерве.



Что касается транспорта, то, по данным системы безопасности, существует вероятность того, что в порты Израиля не будут заходить корабли, иностранные рейсы будут остановлены, а дороги перекрыты. Другой проблемой является неявка представителей арабского сектора на жизненно важную для них работу в качестве водителей грузовиков. Такая ситуация прервет цепочку поставок в Израиль, и, по оценкам специалистов, ущерб будет драматическим.



Еще одна проблема, с которой придется столкнуться стране, - это десятки тысяч граждан, которые попытаются найти убежище в подземных объектах (например, в туннелях Кармель) или мигрируют на юг, чтобы защититься от обстрелов. Кроме того, не исключена возможность тысяч поджогов, десятков инцидентов с опасными материалами и нескольких волн кибернетических атак. Ответственность за решение этой сложной задачи в тылу была определена более года назад и распределена между командованием тыла и Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям.