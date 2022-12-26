



"Удар по Энгельсу - репетиция новогодней атаки"

Российский ввеонный эксперт. полковник Виктор Литовкин прокомментировал повторный удар ВСУ по Энгельсу. По его словам, российское военное ведомство сделало выводы после атаки 5 декабря, но есть нюансы:



- Если бы была поставлена задача гарантированно защитить от ударов какой-то один аэродром, она, безусловно, была бы выполнена. Но у нас таких аэродромов, как Энгельс, очень много. При этом я не хочу его принизить, там базируется стратегическая авиация и он действительно очень важный. Но по какому аэродрому враг нанесет следующий удар - мы не знаем. А на прикрытие всех аэродромов у нас может не хватить техники ПВО и людей.



Мы, безусловно, будем защищать самые важные объекты и будем уничтожать средства нападения. Конечно, после первого удара по Энгельсу были сделаны определенные выводы. Наверняка поставили дополнительные системы ПВО, раз сегодня атакующие объекты были сбиты и наша техника не пострадала. Возможно, там стоят системы «Бук», «Тор» или «Панцирь». Они самые эффективные для подобных целей. Возможно, С-300В. Но его ракеты слишком велики для беспилотников.



Эксперт также отметил, что беспилотники, скорее всего, были сбиты прямо на подлёте к аэродрому - из-за этого есть потери среди личного состава.



- А как можно сбить на более дальней дистанции? Значит, надо выносить системы ПВО за пределы аэродрома, причём далеко.



Но давайте цинично рассуждать. Если вынесем чуть дальше и собьём там, то куда упадут обломки? Опять на людей. Только теперь на мирные города и поселки. На подлёте мы сбили или чуть дальше, все равно везде люди, здания. И сетку страховочную над ними не растянешь.



Виктор Литовки также не исключил, что удары продолжатся, в том числе и в новогоднюю ночь:



- У Украины нет столько ракет, чтобы прямо обстреливать российские города. Но я не исключаю, что они могут снова устроить провокацию и нанести удар уже по крупному городу.