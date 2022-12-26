



Удар по Энгельсу: "Люди "спят", а страна в опасности"

“Военкор” Р. Сладков подверг критике “руководство СВО” после повторной украинской атаки против аэродрома стратегической операции в Энгельсе.



Сладков пишет: "ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ АВИАЦИИ «ЭНГЕЛЬС» ПОД УДАРАМИ ВСУ



Выводы:



1. Украина не мальчик для битья. Это совокупная прокси-армия НАТО, воюющая с нами. Левой рукой, с сигарой в зубах, не отвлекаясь от повседневных мыслей этого противника, не победить. Мы можем легко уничтожить Украину, но для победы над ней в существующих условиях у нас сделано далеко не все.



2. Лично я был уверен, что Координационный совет по обеспечению нужд СВО сразу возьмется за дело и очень быстро изживет огрехи военной системы обеспечения воюющих частей. Нет. Надо признать - этого не происходит. Мы даже не знаем, определены ли представители этого совета, работающие по отдельным направлениям (БЛА, связь, обмундирование, и тд). Нет, люди «спят», а страна реально в опасности.



3. Я бы с удовольствием узнал, что принято решение о жесточайшем контроле за выполнением Уставов, Приказов, инструкций всеми военными, от солдата и до маршала. Пока этого нет. Мы на расслабоне. Россия не воюет, воюют «вон те, кого это касается, военные, полицейские, чекисты» задействованные в СВО. Для остальных хоть трава не расти.



4. Российский народ подтвердил статус великого народа. Простые люди, на свои личные деньги поддерживают боеспособность и выживаемость нашей армии, пока Правительство «наберёт обороты». А обороты набрать либо забывают, либо не хотят.



И вот очередной щелчок по носу: получайте вторую атаку на аэродром стратегической авиации в Энгельсе. Не виню Сергея Кобылаша, командующий Дальней авиации. Нужна работа всей системы!"

