



Уда: мы укрепим мир перед лицом "расизма и апартеида"

Председатель Объединенного Арабского списка Айман Уда прокомментировал его избрание первым номером в списке Хадаш.

Он поблагодарил членов партии за доверие и избрание "опытного и отличного списка" для Кнессета.

"Наша задача в ближайшие недели будет заключаться в том, чтобы выйти на улицы, постучать во все двери и убедиться в том, что 1 ноября все мы, арабы и евреи, пойдем, чтобы укрепить мир, равенство и социальную справедливость перед лицом расизма и апартеида", - сказал он.