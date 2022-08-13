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Уда: мы укрепим мир перед лицом "расизма и апартеида"
13.08.2022 17:58 Алина Груднева

Уда: мы укрепим мир перед лицом "расизма и апартеида"

Председатель Объединенного Арабского списка Айман Уда прокомментировал его избрание первым номером в списке Хадаш.

 
Он поблагодарил членов партии за доверие и избрание "опытного и отличного списка" для Кнессета. 
 
"Наша задача в ближайшие недели будет заключаться в том, чтобы выйти на улицы, постучать во все двери и убедиться в том, что 1 ноября все мы, арабы и евреи, пойдем, чтобы укрепить мир, равенство и социальную справедливость перед лицом расизма и апартеида", - сказал он.

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