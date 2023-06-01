



Учителю элитной школы в Тель-Авиве дали 7 лет за изнасилование шестиклассницы

Сегодня, 1 июня, суд приговорил к семи годам тюремного заключения учителя Йотама Окуна, преподавателя в элитном учебном заведении Тель-Авива - школе искусств Кампус Арисон.



Окун был признан виновным в преступлениях, связанных с причинением вреда несовершеннолетнему, совершением непристойного действия в отношении несовершеннолетнего и совершением непристойного действия в отношении несовершеннолетнего в декабре 2021 года. Помимо тюремного срока, Окун должен выплатить истице 200 000 шекелей компенсации, он также был приговорен к десяти месяцам условного срока.



В рамках сделки о признании вины он дал признательные показания и был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетней. Преступлением изнасилования было признано то, что он “заставлял девочку самостоятельно совершать сексуальные действия во время виртуальных встреч, а также непристойные действия, которые учитель совершал со своей ученицей, когда они встречались лицом к лицу”.



Мать несовершеннолетней сказала после вынесения приговора, что она "рада, что суд положил конец деятельности преступника, которая причинила вред моему дому и могла привести к причинению вреда другим детям". Мать сказала, что судебное преследование стало для ее дочери опытом, который придал ей силы, и она чувствует, "что ей удалось привлечь к ответственности человека, который причинил ей вред, и изменить баланс сил. Она одержала победу над человеком, который ввел ее в заблуждение в силу своего положения учителя и воспитателя класса и воспользовался своим положением и тем, что она была невинным ребенком в шестом классе".