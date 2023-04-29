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Учителям старших классов запретили проводить забастовку
29.04.2023 21:30 Алина Груднева

Учителям старших классов запретили проводить забастовку

Вечером, 29 апреля, был издан судебный запрет на проведение запланированной на воскресенье забастовки учителей по всему Израилю.

Таким образом, учеба завтра будет проходить в обычном режиме.

В пятницу, незадолго до Шаббата, профсоюз учителей объявил, что 30 апреля в 10 и 11 классах по всей стране не будет занятий "из-за отсутствия реакции со стороны министерств финансов и просвещения на минимальные требования учителей средней школы".

В ответ на это министр просвещения Йоав Киш подал ходатайство о судебном запрете этой забастовки.
 

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