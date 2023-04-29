Учителям старших классов запретили проводить забастовку
Вечером, 29 апреля, был издан судебный запрет на проведение запланированной на воскресенье забастовки учителей по всему Израилю.
Таким образом, учеба завтра будет проходить в обычном режиме.
В пятницу, незадолго до Шаббата, профсоюз учителей объявил, что 30 апреля в 10 и 11 классах по всей стране не будет занятий "из-за отсутствия реакции со стороны министерств финансов и просвещения на минимальные требования учителей средней школы".
В ответ на это министр просвещения Йоав Киш подал ходатайство о судебном запрете этой забастовки.