



Учителям старших классов запретили проводить забастовку

Вечером, 29 апреля, был издан судебный запрет на проведение запланированной на воскресенье забастовки учителей по всему Израилю.



Таким образом, учеба завтра будет проходить в обычном режиме.



В пятницу, незадолго до Шаббата, профсоюз учителей объявил, что 30 апреля в 10 и 11 классах по всей стране не будет занятий "из-за отсутствия реакции со стороны министерств финансов и просвещения на минимальные требования учителей средней школы".



В ответ на это министр просвещения Йоав Киш подал ходатайство о судебном запрете этой забастовки.

