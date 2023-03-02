



Ученые подписали петицию в поддержку правовой реформы

В четверг, 2 марта, была обнародована петиция в поддержку правовой реформы, которую поддержали 120 ученых.



Подписантами оказались профессора и исследователи из высших учебных заведений.



Петицию также поддержал лауреат премии Израиля профессор Исраэль Ауманн. В документе сказано, что баланс сил между тремя ветвями власти был нарушен после конституционной революции БАГАЦа в 90-х годах. По словам ученых, суд получил слишком много полномочий.



Подписанты призвали к переговорам для достижения соглашения по судебной реформе, чтобы исправить систему правосудия.

