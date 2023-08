В США сделали значимое заявление относительно учебных учений украинских пилотов на истребителях F-16. В Вашингтоне подчеркнули, что стремятся продвигаться вперед и готовы принимать украинских пилотов для обучения работе с истребителями F-16 на своей территории, "если такая возможность не будет доступна в Европе".



Данное заявление было сделано координатором стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джоном Кирби. Он подчеркнул, что "Белый дом выразил готовность предоставить украинским пилотам возможность обучаться управлению истребителями F-16 на территории Соединенных Штатов, если такая возможность не будет доступна в Европе", написал корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в своем Twitter.



F-16s to #Ukraine - US open to training Ukrainian pilots if European partners don't have the capacity to do so, per NSC's Kirby



"We're eager to move forward" w/providing #Kyiv w/the long term capability