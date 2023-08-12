



Учения украинцев на F-16: в США сделали громкое заявление

В США сделали значимое заявление относительно учебных учений украинских пилотов на истребителях F-16. В Вашингтоне подчеркнули, что стремятся продвигаться вперед и готовы принимать украинских пилотов для обучения работе с истребителями F-16 на своей территории, "если такая возможность не будет доступна в Европе".



Данное заявление было сделано координатором стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джоном Кирби. Он подчеркнул, что "Белый дом выразил готовность предоставить украинским пилотам возможность обучаться управлению истребителями F-16 на территории Соединенных Штатов, если такая возможность не будет доступна в Европе", написал корреспондент "Голоса Америки" Джефф Селдин в своем Twitter.



F-16s to #Ukraine - US open to training Ukrainian pilots if European partners don't have the capacity to do so, per NSC's Kirby



"We're eager to move forward" w/providing #Kyiv w/the long term capability — Jeff Seldin (@jseldin) August 11, 2023

Однако официальные лица предупредили, что процесс сложен и займет некоторое время.



"До появления реактивных самолетов в Украине и их интеграции в воздушный флот пройдет некоторое время. И речь идет не только о функции передачи авиационных платформ. Но, как уже упоминалось, и о соответствующей подготовке пилотов, а также о налаживании всех усилий по техническому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и поддержке", – заметил Джон Кирби.

Он пояснил, что это означает необходимость долгосрочной работы.

"Но президент Байден настроен выполнить это обещание Украине. И в рамках этого мы работаем с нашими европейскими партнерами", – заверил чиновник, в который раз подчеркнув, что поддержка Украине будет предоставляться "столько, сколько потребуется".

Напомним, президент США Джо Байден "дал зеленый свет" западным партнерам на обучение украинских пилотов на F-16. Однако появилась информация, что обучение украинских пилотов на F-16 может затянуться до следующего лета, а такие нужные истребители F-16 Украина получит не раньше следующего года, написал The Washington Post.