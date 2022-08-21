



Учебный год в Израиле: Лапид провел ряд переговоров

Премьер-министр Яир Лапид провел ряд бесед в рамках подготовки к открытию нового учебного года.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

С министром финансов Авигдором Либерманом он обсудил имеющиеся проблемы и пути их решения для своевременного открытия учебного года.

Также Лапид побеседовал с министром просвещения Ифат Шашей-Битон и генеральным секретарем профсоюза учителей Яффой Бен-Давид. Глава правительства был проинформирован о прогрессе в ходе переговоров.

В течение дня Лапид также проведет беседу с председателем общенационального родительского комитета Миромом Шифом.