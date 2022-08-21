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Учебный год в Израиле: Лапид провел ряд переговоров
21.08.2022 16:33 Алина Груднева

Учебный год в Израиле: Лапид провел ряд переговоров

Премьер-министр Яир Лапид провел ряд бесед в рамках подготовки к открытию нового учебного года.

 
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.
 
С министром финансов Авигдором Либерманом он обсудил имеющиеся проблемы и пути их решения для своевременного открытия учебного года.
 
Также Лапид побеседовал с министром просвещения Ифат Шашей-Битон и генеральным секретарем профсоюза учителей Яффой Бен-Давид. Глава правительства был проинформирован о прогрессе в ходе переговоров.
 
В течение дня Лапид также проведет беседу с председателем общенационального родительского комитета Миромом Шифом.

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