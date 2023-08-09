Новости » Политика
Участник инцидента в Бурка все же отправлен под домашний арест
09.08.2023 14:27 Алина Груднева

Участник инцидента в Бурка все же отправлен под домашний арест

Окруженой суд все же отпустил под домашний арест Элиша Яреда, подозреваемого в причастности к убийству палестинского юноши Кусая Матана в Бурке.

На слушаниях полиция сообщила, что накануне от Палестинской автономии был получен отчет о вскрытии погибшего.

Решение в отношении еще одного, главного подозреваемого, еще не принято.

Полиция представила выводы в окружной суд после того, как БАГАЦ отменил освобождение из-под стражи Яреда.  Это произошло на слушаниях по апелляции, поданной прокуратурой.

Расследование по факту убийства палестинца продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы