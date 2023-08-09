



Участник инцидента в Бурка все же отправлен под домашний арест

Окруженой суд все же отпустил под домашний арест Элиша Яреда, подозреваемого в причастности к убийству палестинского юноши Кусая Матана в Бурке.



На слушаниях полиция сообщила, что накануне от Палестинской автономии был получен отчет о вскрытии погибшего.



Решение в отношении еще одного, главного подозреваемого, еще не принято.



Полиция представила выводы в окружной суд после того, как БАГАЦ отменил освобождение из-под стражи Яреда. Это произошло на слушаниях по апелляции, поданной прокуратурой.



Расследование по факту убийства палестинца продолжается.