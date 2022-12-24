



Участившимся появлениям Путина на публике нашли объяснение

Президент России Владимир Путин стал чаще появляться на публике, поскольку больше начал беспокоиться о своем имидже.



Такое объяснение предоставили в американском Институте изучения войны.



По данным ISW, российский лидер стал чаще появляться на публике в городах РФ и делать заявления о войне в Украине.



Так, Путин 23 декабря посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и немеревался тогда же посетить машиностроительный завод Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, но отменил поездку в последний момент.



"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", - отметили аналитики.

