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Участившимся появлениям Путина на публике нашли объяснение
24.12.2022 14:13 Алина Груднева

Участившимся появлениям Путина на публике нашли объяснение

Президент России Владимир Путин стал чаще появляться на публике, поскольку больше начал беспокоиться о своем имидже.

Такое объяснение предоставили в американском Институте изучения войны.

По данным ISW, российский лидер стал чаще появляться на публике в городах РФ и делать заявления о войне в Украине.

Так, Путин 23 декабря посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и немеревался тогда же посетить машиностроительный завод Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, но отменил поездку в последний момент.

"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", - отметили аналитики.
 

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