



Участие Путина в саммите G20 будет зависеть от "вопроса безопасности"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о формате участия Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии пока не принималось.



В разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что решение об участии президента в саммите "двадцатки" будет также зависеть от вопроса безопасности Путина.



"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашения на высшем уровне есть, мы благодарны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности", – сказал он.

