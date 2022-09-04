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Участие Путина в саммите G20 будет зависеть от "вопроса безопасности"
04.09.2022 14:44 Александр Юзовский

Участие Путина в саммите G20 будет зависеть от "вопроса безопасности"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о формате участия Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии пока не принималось.

В разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что решение об участии президента в саммите "двадцатки" будет также зависеть от вопроса безопасности Путина.

"Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашения на высшем уровне есть, мы благодарны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности", – сказал он.

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