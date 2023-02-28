



Убитый во время теракта в Хавара хотел купить пистолет - но ему не разрешили

Хилель Янив, убитый вместе со своим братом Игалем Янивом во время стрельбы в Хавара, хотел получить лицензию на приобретение оружия для самообороны, но в этом ему было отказано из-за процедур министерства национальной безопасности, действующих в последние годы.



22-летний Хилель недавно закончил службу в ВМС и был студентом ешивы в Кирьят-Шмоне. В последние годы процедуры изменились, так что не все демобилизованные поселенцы могут получить лицензию на оружие, даже если они соответствуют всем остальным критериям.



Близкий друг Хилеля, беседовавший с Аруц Шева, рассказал, что в одном из последних разговоров он поделился с ним своим желанием приобрести оружие для самообороны. Получить лицензию на оружие", - сказал друг. "Это безумие, когда бойца демобилизуют - у него нет возможности защитить себя".