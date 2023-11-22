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Убийство украинцев Путин назвал "нашими попытками добиться справедливости"
22.11.2023 18:25 Катя Шульц

Убийство украинцев Путин назвал "нашими попытками добиться справедливости"

Путин во время выступления на онлайн-саммите G20, как всегда, говорил чудовищные вещи. 

"Военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной", – заявил Путин.

Говоря о войне, которую он сам и начал в Украине, Путин вдруг начал проводить параллели между Израилем и ХАМАС, назвав события в Украине  “кровавым переворотом” "кровавым переворотом", говоря о Майдане, он упомянул  "истребление населения в Палестине".
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Кроме того Путин назвал войну "нашими попытками добиться справедливости в Украине".
 

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