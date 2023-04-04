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Убийство Татарского: Треповую обвиняют в терроризме
04.04.2023 15:55 Ирина Демьянова

Убийство Татарского: Треповую обвиняют в терроризме

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в совершении теракта Дарье Треповой, подозреваемой в убийстве пропагандиста Владлена Татарского.
Об этом пишут российские СМИ.

Девушке инкриминируется преступление по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой".

В материалах следствия говорится, что 2 апреля Трепова, "выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины", принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее "военному корреспонденту" Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе.

Следствие просит суд арестовать Трепову.

 

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