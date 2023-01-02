



Убийство Сулеймани: Иран внес десятки американцев в черный список

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что около 60 официальных лиц США были внесены Тегераном в черный список за их причастность к убийству высокопоставленного иранского командующего Касема Сулеймани в январе 2020 года.



Об этом сообщает агентство "Синьхуа".



Иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиян дал интервью в преддверии третьей годовщины убийства Сулеймани и заявил, что Иран расследует убийство, совершенное США. По его словам, американцы и представители Запада подрывают усилия Ирана по ведению дела в судебном порядке, несмотря на то, что Тегеран принял необходимые меры.



Иран неоднократно клялся отомстить за смерть Сулеймани, который был уничтожен в результате удара американского беспилотника в Багдаде в январе 2020 года.