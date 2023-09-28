Убийства в арабском секторе: площадь Дизенгоф сделали "кровавой"
В четверг, 28 сентября, активисты протестного движения покрасили площадь Дизенгоф в красный цвет.
Соответствующий снимок, сделанный с высоты птичьего полета, опубликовал 12-й канал израильского ТВ.
Такая акция была проведена из-за роста насилия в арабском секторе. По последним данным, с начала года было убито 188 человек.
По словам активистов, они покрасили площадь в знак протеста против "провальной политики", которую проводит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
פעילי מחאה צבעו את מי המזרקה בכיכר דיזנגוף באדום: "188 נרצחים - יש כאן תוכנית סדורה לריסוק החברה הערבית"https://t.co/GYHVAPzZCl pic.twitter.com/9h4Q2eSwIY— החדשות - N12 (@N12News) September 28, 2023