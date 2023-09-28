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Убийства в арабском секторе: площадь Дизенгоф сделали "кровавой"
28.09.2023 17:59 Алина Груднева

Убийства в арабском секторе: площадь Дизенгоф сделали "кровавой"

В четверг, 28 сентября, активисты протестного движения покрасили площадь Дизенгоф в красный цвет.

Соответствующий снимок, сделанный с высоты птичьего полета, опубликовал 12-й канал израильского ТВ.

Такая акция была проведена из-за роста насилия в арабском секторе. По последним данным, с начала года было убито 188 человек.

По словам активистов, они покрасили площадь в знак протеста против "провальной политики", которую проводит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

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