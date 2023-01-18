



"Убийцы наших отцов, 10 белых судей-ашкеназим забирают нашего лидера"

Авшалом Охайюн, активист ШАС, произнес сегодня вечером резкие слова в адрес судей БАГАЦа после дисквалификации Арье Дери. Его поддержала собравшаяся у дома председателя ШАС толпа.



"10 судей-ашкеназим, те же, кто убил наших предков. Мы не будем молчать. С Божьей помощью воля народа наконец-то будет исполнена. Хватит с вас коррумпированных белых людей".



Огайон продолжил воодушевлять аудиторию резкими словами в адрес судей, назвав их "оторванными от реальности" и заявив, что они "не прислушиваются к голосу народа". Он также сказал, что "суд, которому доверена демократическая система страны, показал себя антидемократичным, заявив, что в Израиле нет правительства и Кнессета. Мы говорим суду: "Мы не остановимся. Мы пришли, чтобы управлять. Что может быть вернее избирательной урны? Мы видим государственный переворот отщепенцев, считающих себя повелителями. Белые ашкеназы забирают нашего лидера. Мы не успокоимся и не будем молчать".