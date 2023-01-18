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"Убийцы наших отцов, 10 белых судей-ашкеназим забирают нашего лидера"
18.01.2023 20:41 Аркадий Бочаровский

"Убийцы наших отцов, 10 белых судей-ашкеназим забирают нашего лидера"

Авшалом Охайюн, активист ШАС, произнес сегодня вечером резкие слова в адрес судей БАГАЦа после дисквалификации Арье Дери. Его поддержала собравшаяся  у дома председателя ШАС толпа. 

"10 судей-ашкеназим, те же, кто убил наших предков. Мы не будем молчать. С Божьей помощью воля народа наконец-то будет исполнена. Хватит с вас коррумпированных белых людей".

Огайон продолжил воодушевлять аудиторию резкими словами в адрес судей, назвав их "оторванными от реальности" и заявив, что они "не прислушиваются к голосу народа".  Он также сказал, что "суд, которому доверена демократическая система страны, показал себя антидемократичным, заявив, что в Израиле нет правительства и Кнессета. Мы говорим суду: "Мы не остановимся. Мы пришли, чтобы управлять. Что может быть вернее избирательной урны? Мы видим государственный переворот отщепенцев, считающих себя повелителями. Белые ашкеназы забирают нашего лидера. Мы не успокоимся и не будем молчать".

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