



"Убийца Михаила Круга хочет искупить вину в Украине"

Киллер "тверских волков" и соучастник убийства известного шансонье Михаила Круга Александр Агеев мечтает искупить кровь, пролитую в бандитских разборках, участвуя в "специальной военной операции" в Украине.



На телеканале НТВ вышел очередной выпуск программы «Новые русские сенсации», посвященный убийству Михаила Круга. Из него стало известно, что киллер ОПГ «Тверские волки», организованной в 1990-х годах тверским авторитетом Ломом (Александром Костенко), и соучастник убийства известного шансонье Александр Агеев мечтает принять участие в боевых действиях на Украине. Таким образом он надеется искупить пролитую кровь. «Волк» уже написал несколько заявлений с просьбой вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Положительного ответа Агеев пока не получил.



Напомним, что Михаил Круг бы убит 1 июля 2002 года. Дмитрий Веселов, который стрелял в шансонье, давно находится в могиле. Соучастник убийства Александр Агеев по приговору суда отбывает пожизненное заключение в тюрьме «Полярная сова».