



"Убийца". Ганца освистали у Стены Плача



Министр обороны Бени Ганц, лидер партии “Махане Мамлахти”, подвергся резкой критике со стороны ультраправых активистов во время посещения Стены Плача в ночь перед национальными выборами во вторник.



Ганц прибыл туда вместе с депутатом от партии Хили Трупером. Над двумя политиками насмехались десятки людей, в основном подростки. На видео инцидента, опубликованном в социальных сетях, слышно, как толпа кричит “убийца” и “неудачник”.



“Пока мы молились за мир нации, они кричали нам “убийцы” и “ваши руки в крови”, – говорится в заявлении Трупера. “Они также кричали Бенни: “Почему ты бросил солдат Голани?”



Министр культуры Трупер сообщил, что он сомневается в том, что многие молодые люди “служили или будут служить в ЦАХАЛе, но при этом осмеливаются говорить министру обороны и бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛа – убийца, бросающий солдат”.



В понедельник лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обвинил Ганца в том, что он “поставил под угрозу жизни солдат Голани, чтобы не причинить вреда палестинцам”. Лидер “Ликуд” имел в виду инцидент во время операции Нерушимая Скала в 2014 году, когда военные ждали эвакуации палестинских мирных жителей, прежде чем уничтожить цель в секторе Газа.



Комментарии Нетаниягу вызвали резкую реакцию Ганца, назвавшего бывшего премьер-министра “лжецом”, который “не способен сказать ни одного правдивого слова”.

