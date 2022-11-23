



Убедительная победа Токаева на досрочных выборах: оценки и перспективы

В воскресенье действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал убедительную победу на досрочных президентских выборах, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия страны, заявив, что по предварительным данным он набрал 81,31 процента голосов.



“Люди четко выразили мне свое доверие, и мы должны его оправдать”, – сказал Токаев, когда стали известны результаты экзитполов. Президент позиционирует себя как лидера-реформатора, способного объединить страну, загнать оппозицию в угол и укрепить власть, несмотря на то, что он оттеснил своего авторитарного предшественника Нурсултана Назарбаева.



Внутри страны президенту приходится иметь дело с кипящей напряженностью в стране после январских беспорядков, в ходе которых более 230 человек погибли в результате беспорядков, вызванных высокими ценами на топливо.



На следующий день после выборов миссия ОБСЕ заявила: “Досрочные президентские выборы 20 ноября прошли в политической среде с отсутствием конкуренции, и, несмотря на эффективную подготовку, выборы подчеркнули необходимость дальнейших реформ по обеспечению подлинного плюрализма”.

Внутри страны президенту приходится иметь дело с кипящей напряженностью после январских беспорядков, вызванных высокими ценами на топливо, в ходе которых более 230 человек погибли в результате беспорядков.



Камран Бохари из Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне, округ Колумбия,считает, что выборы были “проверкой”, насколько искренне правительство проводит реформы.



“Тот факт, что силовиков не было, сказал мне две вещи: во-первых, ситуация стабильная. Правительство было уверено, что им не нужно этого делать, и, что более важно, это продемонстрировало, что избирателей не принуждали голосовать тем или иным способом”, – говорит Бохари.



Ни одному из его соперников не удалось набрать двузначное число голосов, в то время как 5,8 % избирателей проголосовали “против всех”. Избирательная комиссия оценила явку чуть более 69 процентов среди 12 миллионов имеющих право голоса.



Пока неясно, когда президент Токаев официально начнет свой новый срок. Ограничится ли он одним семилетним сроком и будет ли он уважать новую конституцию и волю народа, покажет время.

