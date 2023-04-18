



У Зеленского рассказали Лаврову, что может "скоро закончить войну"

"Для того чтобы это все остановить (войну в Украине, – ред.), не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", – так советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил на циничные заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы желании "скоро закончить войну".



Как известно, 17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой в столице страны Бразилиа заявил, что якобы его страна "заинтересована" в том, чтобы война в Украине завершилась "как можно быстрее".



Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что у главы российского МИД дел нет осознанного понимания. Речь идет и о понимании того, что для прекращения войны Лаврову не нужно ехать в Бразилию.



Советник главы Офиса Президента в очередной раз заметил, что это не Украина зашла на чужую территорию, а российская армия.



"Зачем говорить риторические вещи? Есть Лавров (глава МИД России, – ред.) и есть осознанное понимание, которого нет у Лаврова, что оснований для конфликта не существует, что вы пришли на суверенную территорию и издеваетесь над ней сегодня. Для того чтобы это все остановить, не надо ехать в Бразилию. Хочешь закончить как можно скорее? Выведи войска", – заявил Подоляк.



Советник главы Офиса Президента напомнил: "Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского достаточно четкая – можем говорить о чем угодно, на любых площадках, обсуждать любые инициативы (ядерную, продовольственную, миграционную безопасность) после первого пункта – выйдите за пределы территории Украины".



Напомним, 17 апреля во время пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой в столице страны Бразилиа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы его страна "заинтересована" в том, чтобы война в Украине завершилась "как можно быстрее".



Однако войну Лавров традиционно называет "конфликтом". Он также заявил, что якобы "благодарит" бразильских коллег за "прекрасное понимание" ситуации в Украине и за "желание внести свой вклад" в поиск возможных решений.



Следует добавить, что Украина неоднократно отвечала на циничные и лживые заявления россиян. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте заявил, что настоящий мир означает восстановление международно признанных границ Украины и безопасную страну для людей в украинском Крыму, которые являются мишенью, напоминает 24 канал.