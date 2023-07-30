



У Зеленского подтвердили саммит по формуле мира в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия действительно примет саммит по формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.



Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает на пресс-служба ОП.



По словам Ермака, Саудовская Аравия проведет саммит на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств. Саммит состоится в скором времени в одном из городов Саудовской Аравии.



Как пояснил руководитель ОП, реализация формулы мира Зеленского предполагает трехфазную структуру. Первая фаза - встречи с послами по каждому пункту формулы мира. Вторая фаза - встречи советников по национальной безопасности для поиска оптимальных механизмов реализации формулы.



"Первую такую встречу мы организовали в партнерстве с датскими коллегами. Она состоялась в Копенгагене в июне. Следующая встреча состоится в скором времени. Ее будет принимать саудовский город", - отметил Ермак.



Третий этап реализации формулы мира, как добавил руководитель ОП, - это учредительный саммит на уровне лидеров государств. Его планируется провести до конца 2023 года.



Вчера издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным WSJ, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.



Сегодня же проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что его страна примет участие в этом саммите.



Ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.