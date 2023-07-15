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У Зеленского отреагировали на покушение на Собчак и Симоньян
15.07.2023 21:17 Ирина Демьянова

У Зеленского отреагировали на покушение на Собчак и Симоньян

Украине не нужно "покушение" на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Поскольку они ни на что не влияют.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Они нам совершенно точно не нужны. Они ни на что не влияют. Они не играют сегодня какую-то важную роль в том, что происходит, и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном смысле. Они лишены смысла", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что все, что делают Симоньян и Собчак - это на их "достаточно странную аудиторию".
 

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